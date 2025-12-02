El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que habrá un nuevo feriado este jueves y muchas personas disfrutarán de otro fin de semana largo. La medida responde a cuestiones federales, pero se involucran medidas estatales de acuerdo con las políticas de cada gobernador.

Durante estas fechas muchas tiendas y oficinas estatales se encuentran cerradas, por lo que todos los ciudadanos deberán permanecer pendientes a los horarios de atención al público.

Descanso nacional confirmado: el Gobierno decreta feriado este jueves

De acuerdo con el calendario oficial de feriados federales, el siguiente asueto en Estados Unidos tendrá lugar el próximo jueves 25 de diciembre con motivo de celebración por Navidad. Se trata de una fecha tradicional que reúne a todas las familias e invita a compartir tiempo de calidad.

De esta forma, compañías como Walmart, que no cierra sus tiendas durante los feriados, sí se acopla en las festividades de fin de año con el objetivo de permitirle a sus empleados a gozar de las celebraciones.

¿Quiénes son las personas que tendrán un fin de semana largo?

Si bien el día posterior a Navidad, el viernes 26 de diciembre, no forma parte de los feriados federales, hay estados que lo decretan como asueto para permitirles a sus ciudadanos un receso de más de 3 días.

Quienes disfrutan de estas mini vacaciones son los estudiantes, empleados federales y trabajadores cuyos jefes otorgan el día como no laborable. Es importante destacar que cada persona debe consultar las normativas de su estado y averiguar si corresponde a un asueto.

El Gobierno confirmó el feriado del 25 de diciembre en todo el país. Fuente: Archivo.

Los estados que podrían decretar día no laborable después de Navidad son:

Texas.

Carolina del Norte.

Carolina del Sur.

Kansas.

Nuevo Hampshire.

Virginia.

¿Qué tiendas y sucursales estarán cerradas por Navidad?