El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que varios ciudadanos del nivel escolar no tendrán clases por más de tres días debido a un motivo federal. Conoce cómo se organizará el esquema estudiantil para los próximos días.

La medida afecta a diversas entidades escolares de distintos estados, que adoptan calendarios especiales alrededor de esta festividad. El receso puede alcanzar desde la preparación de la jornada hasta la reapertura el lunes siguiente, generando un fin de semana extra para estudiantes y familias.

Cierran todas las escuelas del país por el Día de Acción de Gracias

Con la llegada del Día de Acción de Gracias, decenas de distritos escolares en Estados Unidos anunciaron que suspenderán las clases no solo el jueves festivo sino también el viernes siguiente. Esto implica que muchos alumnos disfrutarán de un receso de al menos tres días consecutivos, lo que altera la rutina habitual de familias y estudiantes.

Algunos estados retomarán las clases el lunes por el fin de semana del Día de Acción de Gracias.

El cese estudiantil el día 28 de noviembre está sujeto a las normativas de los estados que cuentan con un asueto adicional por un “feriado puente”. Es decir, en algunos casos podrían ser un total de cuatro días sin asistir a las escuelas.

¿Cómo saber quiénes no tienen clase el viernes?

Estados como Washington o Nevada cuentan con un asueto adicional el día viernes para todos los empleados públicos. De esta forma, muchas sedes educativas estatales podrían estar cerradas debido a la ausencia del cuerpo docente.

Es recomendable que los adultos investiguen con las respectivas autoridades educativas acerca de la dinámica de este fin de semana largo.