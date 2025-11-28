El calendario nacional de feriados federales está compuesto por 11 fechas en total destinadas a conmemorar las efemérides de relevancia nacional e internacional.

Contemplar estas fechas en la agenda es esencial, pues diversos negocios e instituciones cesan su actividad durante las festividades.

En ese marco, el cronograma indica cuándo será el último feriado del año, que caerá jueves, brindando un nuevo día de descanso para quienes lo respeten en su calendario laboral.

Decretaron nuevamente feriado para todo el país este jueves y es el último del año

En 2025 el último feriado del año, Navidad, caerá jueves 25 de diciembre y permitirá cortar semana con su festejo típico.

“La celebración tradicional de Navidad en EE. UU. consiste en una comida familiar que suele incluir pavo, jamón, puré de papas y una bebida tradicional conocida como ponche de huevo”, explica USA.gov

Es importante considerar que este feriado es obligatorio para los empleados federales y respetado por diversos negocios del sector privado.

De tener que trabajar, el salario a recibir será el habitual, dado que la ley no exige que se pague un adicional por laborar feriados, a no ser que en el contrato de trabajo se especifique lo contrario.

Estados Unidos respeta año tras año un calendario de 11 feriados. Imagen: archivo.

Información importante sobre el último feriado del año

Las autoridades especificaron que, durante los días contemplados en el calendario festivo, tanto bancos como oficinas gubernamentales no esenciales permanecen cerradas al público.

Aunque no habrá atención en persona a los clientes, en caso de tener que realizar operaciones financieras básicas, los ATMs funcionarán con normalidad y, generalmente, también la banca online. No obstante, existen ciertos trámites que podrían sufrir retrasos debido al horario especial.

Todos los feriados contemplados para 2026

El cronograma oficial del año siguiente fija las siguientes fechas