Llega la superluna más brillante y grande de todo el 2025: cuándo y dónde se podrá ver este fenómeno astronómico que se aproximara a la Tierra. (Fuente: Archivo)

El año se despide con un espectáculo astronómico poco frecuente: la Luna de la Noche Larga, también conocida como la última superluna de 2025. Este fenómeno cerrará el ciclo astronómico anual con una de las vistas más increíbles y fotografiables de la temporada.

Como explican los expertos, su nombre se debe a las largas horas de oscuridad propias de diciembre en el hemisferio norte. A esto se suma el acercamiento lunar a la Tierra, lo que genera una apariencia más grande y luminosa del satélite en el cielo nocturno.

Cuándo podrá verse la superluna más brillante y grande de todo el 2025

La última superluna de 2025 será visible en todo el territorio estadounidense durante la noche del martes 9 de diciembre, con su punto máximo previsto para las 04:12 a.m. De acuerdo con la información de centros astronómicos, la fase de mayor brillo coincidirá con el momento en que la Luna alcance su máxima cercanía relativa a la Tierra, lo que aumentará su tamaño aparente en el cielo.

Las mejores condiciones de observación se darán en zonas alejadas de la contaminación lumínica, aunque en ciudades también podrá apreciarse. En este sentido, estados como Arizona, Nuevo México, Nevada y partes del Medio Oeste suelen ofrecer cielos más despejados para este tipo de fenómenos.

Por qué esta superluna es especial y cómo aprovecharla al máximo

La Luna de la Noche Larga es una de las más simbólicas del calendario astronómico por su vinculación histórica con culturas nativas del hemisferio norte, que la consideraban un indicador natural del inicio del invierno. Su carácter de superluna la vuelve aún más relevante, ya que se ubica en uno de los puntos de su órbita en los que más se acerca al planeta.

Para disfrutar el evento, los expertos recomiendan buscar espacios abiertos, evitar luces artificiales y observar la luna desde el horizonte, donde suele apreciarse más grande. También sugieren utilizar binoculares para resaltar los detalles de su superficie, especialmente los cráteres iluminados por el ángulo del sol.