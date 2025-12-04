En América Latina se encuentra ubicada una peligrosa ruta que llegó a registrar hasta 300 muertes por año, destacándose por su historial extremo de accidentes en la región.

Si bien una gran parte de su trayecto fue modernizado, varios tramos originales aún se preservan en su totalidad, conservando sus precipicios, zonas sin barrera y curvas ciegas.

Debido a la cantidad de fallecimientos por accidentes en este camino, desde los años 90 es conocido como la “carretera más peligrosa del mundo”.

La “ruta del terror” se encuentra en América Latina: dónde está ubicada

La ruta de Yungas conecta La Paz con los Yungas en Bolivia, y durante la década del 90 fue una de las más mortales gracias a sus pronunciados precipicios -que alcanzaban los 1,000 metros y sus trechos angostos, algunos de tan solo 3 metros.

Fue construida en los años 30 por prisioneros paraguayos y, si bien actualmente cuenta con un desvío moderno, su tramo histórico continua disponible y se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la región.

Así luce la carretera más peligrosa del mundo. Foto: Wikimedia Commons

Cuánto mide la “ruta del terror” y cómo se aconseja transitarla

Este camino particular abarca 64 km de extensión y se caracteriza por sus pronunciadas curvas y contracurvas, con las que debe mantenerse especial precaución.

Es importante destacar que las condiciones climáticas del lugar aumentan el peligro de transitar este camino, pues las lluvias y nieblas habituales pueden reducir la visibilidad en la carretera. Además, las piedras sueltas que se desprenden de la montaña pueden convertirse fácilmente en un obstáculo para conductores.

En esa línea, se aconseja a quienes deseen visitarla revisar el clima previamente, utilizar el equipo adecuado para este tipo de caminos y evitar la conducción nocturna.