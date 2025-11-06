Brasil atraviesa una etapa de expansión sin precedentes en materia de infraestructura. Con inversiones récord en transporte, energía, tecnología y vivienda, el gigante sudamericano está ejecutando un ambicioso plan nacional que busca modernizar su estructura productiva, mejorar la conectividad interna y consolidarse como potencia regional.

En este sentido, el gigante sudamericano anunció recientemente una imponente obra para construir el tren más rápido de toda la región latinoamericana que irá a 350 km/h y hará su recorrido entre las dos ciudades financieras y productivas más importantes.

El tren más rápido de América Latina estará en Brasil: de qué se trata

El tren TAV (Trem de Alta Velocidade) conectará Río de Janeiro con Campinas, pasando por San Pablo, tres de los principales polos urbanos y productivos del país. Este recorrido total de 510 kilómetros se llevaría a cabo en apenas dos horas y se trataría de una de las construcciones ferroviarias más importantes en la historia del continente.

Este megaproyecto busca consolidar a Brasil como la máxima potencia regional y fortalecer tanto el turismo interno como el intercambio comercial entre tres ciudades cruciales para el desarrollo del país.

¿Cuándo estará listo el tren de alta velocidad?

Esta ambiciosa obra ferroviaria que reducirá drásticamente los tiempos de viaje utilizará las tecnologías de última generación implementadas en las grandes construcciones modernas como las de Japón y Europa. De esta manera, se espera que las obras comiencen en el año 2027, y que el tren más rápido de América Latina ya se encuentre operativo para principios del 2032.