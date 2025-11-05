El gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de rechazar inmediatamente el ingreso de los extranjeros a los que considere potencialmente sospechosos de permanecer de manera ilegal en el país, incluso si cuentan con una visa aprobada o una autorización de viaje valida. Por ello, exige un documento clave en todos los aeropuertos y puertos de entrada.

Ni visa ni autorización de viaje: el otro documento clave que permite o rechaza la entrada legal a Estados Unidos

Viajar a Estados Unidos sin un pasaje de regreso confirmado puede convertirse en un error costoso y, en muchos casos, motivo de inadmisión o negación de entrada por parte de los agentes de inmigración. Aunque la ley estadounidense no exige explícitamente que todos los visitantes presenten un boleto de salida, en la práctica, las autoridades migratorias y las aerolíneas lo consideran un indicador clave del propósito temporal del viaje.

Tener un pasaje de regreso no es solo una formalidad: es una señal de intención de regresar al país de origen, requisito fundamental para quienes ingresan como turistas o bajo el Visa Waiver Program (ESTA).

¿Qué puede pasar si viajas a Estados Unidos sin pasaje de regreso?

Viajar sin pasaje de regreso puede generar varios problemas para los extranjeros que ingresen al país con una visa de turista o con la autorización ESTA. Entre ellos, se incluyen: