América Latina se destaca por poseer un gigante naval que transforma su presencia marítima y fortalece su papel estratégico en el Atlántico Sur. Foto: IA

América Latina se destaca por poseer un gigante naval que transforma su presencia marítima y fortalece su papel estratégico en el Atlántico Sur. Este megabuque ha sido concebido para llevar a cabo tanto misiones militares como labores de cooperación y rescate, marcando un antes y un después en la historia naval regional.

Con más de 200 metros de longitud y un desplazamiento total que supera las 21 mil toneladas, esta embarcación integra potencia, logística y asistencia humanitaria.

Su magnitud, capacidades tecnológicas y flexibilidad la posicionan como un elemento crucial dentro de la flota de Brasil y como uno de los buques de guerra más modernos en todo el territorio regional.

NAM “Atlântico”: el majestuoso buque de guerra y su importancia estratégica

El NAM “Atlântico”, conocido formalmente como Portaaviones Multipropósito, se posiciona como el buque más grande de la Armada de Brasil y el de mayor escala en toda América Latina.

Su objetivo trasciende el ámbito militar: el barco ha sido diseñado para participar en misiones humanitarias y en el mantenimiento de la paz , tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sus principales funciones se destacan las siguientes:

Control de áreas marítimas estratégicas.

Operaciones anfibias con helicópteros y tropas.

Apoyo logístico y transporte de personal militar.

Misiones humanitarias y asistencia en desastres naturales.

Construyeron el navío de guerra más enorme de América Latina: el megabarco alcanza más de 200 metros y es único

Antecedentes y significado estratégico del buque de combate

Antes de ser NAM “Atlântico”, el barco prestó servicio durante dos décadas en la Royal Navy del Reino Unido bajo la denominación de HMS Ocean. Construido originalmente en los años noventa, participó en misiones humanitarias y de paz en diversas regiones como Kosovo, Irak, Libia y el Caribe.

El NAM “Atlântico” reafirma la posición de Brasil como potencia regional y socio estratégico en operaciones internacionales. Además de su función militar, también puede desempeñar el papel de base flotante para el rescate y el transporte de suministros en situaciones de emergencia o catástrofes naturales, ampliando la capacidad de respuesta del Estado brasileño y su influencia en la región .

Especificaciones Técnicas: