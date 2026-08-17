La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 17 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance reciente: en la última semana subió 2.28% y en el último año registró una variación de 1.81%, señalando una apreciación moderada.

Vuelven los certificados de supervivencia y ahora será obligatorio para cobrar las pensiones de todo el país

Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 13.38%, es menor que la volatilidad anual del 20.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, consolidando una mejora en la percepción del mercado acerca de la moneda.

Este comportamiento sugiere una posible recuperación económica o un fortalecimiento del Quetzal en el contexto regional. La tendencia positiva puede tener efectos benéficos en el comercio y la inversión en Guatemala.

Vuelven los certificados de supervivencia y ahora será obligatorio para cobrar las pensiones de todo el país

Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos de aeropuertos, prefiere bancos o cajeros de tu red, usa tarjetas sin cargos por cambio, lleva efectivo mínimo y ten tu identificación a mano.