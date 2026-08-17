La cotizacióndel Euro este lunes 17 de agosto en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.34% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -51.96%, mientras que en el último año acumula un aumento de 2.32%, reflejando una corrección reciente dentro de una tendencia anual ligeramente positiva.

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Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.77%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el Euro ha ido ganando valor de manera constante durante los últimos tres días, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda europea.

En este contexto, la capacidad del Euro para mantenerse en alza sugiere confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar euro en USA