En la sesión de apertura de este lunes, 17 de agosto de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.12% en relación con el día anterior.

La libra esterlina registró un leve retroceso: -0.43% en la última semana y -1.86% en el último año, indicando una tendencia moderadamente bajista.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.35%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, donde el dato -1 ha sido positivo. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor en relación a las divisas con las que se mide.

En los últimos tres días, la tendencia ha sido consistente, reflejando un fortalecimiento gradual de la Libra esterlina. Este comportamiento sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda británica.

En general, esta tendencia positiva podría estar relacionada con factores económicos que impulsan la confianza de los inversores en el Reino Unido.

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Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos