En la apertura de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,131.31 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.07%.

La cotización del Peso colombiano cayó -0.13% en la última semana y acumula una caída de -17.95% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 6.54%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

La cotización del Peso colombiano hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones pueden ser temporales y están sujetas a cambios en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que, a pesar del aumento, es fundamental monitorear futuras variaciones para asegurar una evaluación más completa del desempeño del Peso colombiano.

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Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA