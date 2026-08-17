En la apertura de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.31 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.24%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 0.36%, mientras que en el último año cayó 8.96%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 5.28%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.39%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia negativa en comparación con los días pasados, con un dato de -1 que indica una baja constante en su valorización. Esto sugiere que el peso está perdiendo valor frente a otras monedas, impactando potencialmente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En análisis, esta tendencia a la baja puede reflejar problemas económicos estructurales, inflación o incertidumbre en el mercado que podría afectar la confianza de los inversionistas y la economía en general.

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Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos