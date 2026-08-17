En la apertura de mercados de este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.01 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.07%.

En la última semana, el Peso mexicano cayó -0.74% y en el último año acumuló un descenso de -7.37%, lo que sugiere una tendencia bajista más marcada en el plazo anual.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 1.66%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.41%.

La cotización del Peso mexicano ha experimentado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un -1 que indica un aumento en su valor. Esta mejora se refleja en un fortalecimiento del peso frente a otras monedas, lo cual es alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante evaluar factores externos que puedan afectar esta tendencia en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de la situación económica global y de las políticas monetarias implementadas.

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Conocé la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos