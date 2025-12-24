El continente africano atraviesa un proceso geológico tan silencioso como monumental. África se está partiendo en dos, no por una catástrofe repentina, sino por un movimiento tectónico constante y profundo que avanza desde hace millones de años bajo la superficie terrestre. La ciencia ya no discute si ocurrirá, sino cuándo y cómo cambiará el mapa del planeta.

Confirman que este continente se está partiendo en dos

Los estudios geológicos más recientes confirman que la placa africana se está separando en dos grandes bloques: la placa nubia, que concentra la mayor parte del continente, y la placa somalí, más pequeña y orientada hacia el este. Entre ambas se abre paso una fractura activa que, con el tiempo, dará origen a un nuevo mar.

La grieta que cambia el mapa del mundo: África se está separando y habrá un nuevo océano. Fuente: archivo.

Este fenómeno responde a fuerzas internas de la Tierra, vinculadas al movimiento del manto, al ascenso de material caliente desde las profundidades y al estiramiento progresivo de la litosfera.

El Gran Valle del Rift: la cicatriz visible

El epicentro de este proceso es el Sistema del Rift de África Oriental, una de las zonas tectónicas más extensas y activas del mundo. Esta gigantesca grieta atraviesa países como Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Malawi y Mozambique, dibujando una cicatriz que se ensancha año tras año.

La fractura comenzó a formarse en la región de Afar, al norte de Etiopía, hace aproximadamente 30 millones de años. Desde entonces, avanza hacia el sur a un ritmo estimado de 2,5 a 5 centímetros por año, una velocidad mínima a escala humana, pero decisiva en tiempos geológicos.

Cuando la Tierra se abre en minutos

Uno de los episodios que más sorprendió a la comunidad científica ocurrió en 2005, cuando una grieta de 60 kilómetros se abrió de forma abrupta en Etiopía. En cuestión de minutos, el terreno se desplazó varios metros, un movimiento que normalmente habría requerido siglos.

Este evento reavivó el debate sobre si la separación del continente africano podría acelerarse en determinadas regiones, especialmente en el sector norte del Rift, donde la actividad tectónica es más intensa.

¿Dónde nacerá el nuevo océano?

Investigaciones recientes indican que los primeros signos de océano en formación aparecerían en el norte del sistema, donde la extensión entre placas es más rápida. Con el paso de decenas de millones de años, el agua del océano Índico podría avanzar por la grieta, inundando la depresión y separando definitivamente ambos bloques continentales.

Cuando eso ocurra, África ya no será una sola masa de tierra, y el planeta contará con una nueva configuración geográfica.