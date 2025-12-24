En esta noticia La pastilla que cambiará el tratamiento de la obesidad

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado una nueva opción para tratar la obesidad: la pastilla Wegovy, un tratamiento oral basado en semaglutida, el mismo principio activo que sus versiones inyectables, como Ozempic y Wegovy inyectable.

Esta noticia marca un hito importante, pues la pastilla promete ser una alternativa más accesible y menos invasiva para los pacientes que buscan perder peso y mejorar su salud cardiovascular.

La pastilla que cambiará el tratamiento de la obesidad

La nueva pastilla de semaglutida oral se presentará en una dosis de 25 mg, a tomar una vez al día. Esta medicación está diseñada para reducir el exceso de peso corporal, mantener la pérdida de peso a largo plazo y disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos.

En palabras de la farmacéutica Novo Nordisk, esta innovadora píldora representa una opción más práctica para aquellos que no desean someterse a las inyecciones semanales.

Estados Unidos aprobó la primera píldora de uso diario para adelgazar. Imagen: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El lanzamiento está previsto para principios de enero de 2026 en EE. UU., un paso importante hacia la democratización del tratamiento de la obesidad, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

“Este tratamiento puede ayudar a muchos pacientes, no solo a perder peso, sino también a mejorar su salud en general”, asegura el endocrinólogo Cristóbal Morales, quien destaca los beneficios de este avance.

El impacto de Wegovy oral: eficacia demostrada en ensayos clínicos

Los estudios clínicos sobre semaglutida oral han sido alentadores. En el ensayo OASIS 4, la píldora Wegovy mostró una pérdida de peso media del 16,6% en adultos con obesidad o sobrepeso y una o más comorbilidades. Sorprendentemente, en uno de cada tres pacientes, la pérdida de peso superó el 20%, un resultado similar al de la versión inyectable de Wegovy, que contiene 2.4 mg de semaglutida.

Además, el perfil de seguridad y tolerabilidad de la semaglutida oral es comparable al de su versión inyectable, lo que refuerza su viabilidad como opción de tratamiento para quienes prefieren evitar las inyecciones. Los pacientes ahora tienen la posibilidad de optar por un tratamiento más conveniente y eficaz para controlar su peso.

¿Por qué es relevante esta nueva opción terapéutica?

El tratamiento farmacológico para la obesidad no es una solución definitiva, pero sí un primer paso clave en el control de la enfermedad. Wegovy y otros medicamentos basados en GLP-1 como Mounjaro (de la farmacéutica Eli Lilly) han demostrado ser eficaces para perder peso, pero ahora la terapia oral abre nuevas puertas para un mayor número de personas.

Según el doctor Cristóbal Morales, esta terapia ayudará a facilitar el uso temprano del medicamento y será especialmente útil en la fase de mantenimiento de peso, cuando los pacientes buscan evitar el efecto rebote.