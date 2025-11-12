Adiós al alquiler: el Gobierno regalará propiedades casi gratuitas a quienes cumplan con este requisito. (Fuente: Archivo)

El Gobierno de los Estados Unidos anunció la creación de un nuevo programa de vivienda accesible con el objetivo de garantizar unacasa propia a miles ciudadanos americanos.

Se trata del programa “El buen vecino” ("Good Neighbor Next Door" en inglés), una iniciativa que busca aumentar la tasa de propietarios en barrios de bajos niveles de ingresos a través depréstamosy asistencia hipotecaria. Además, algunos de los solicitantes podrán acceder a descuentos de hasta el 50%, si cumplen con ciertos requisitos.

El fin de los alquileres: cómo acceder a las viviendas del Gobierno

A diferencia de otros programas de acceso a inmuebles, este plan está orientado a un grupo específico de trabajadores. En este sentido, aquellos solicitantes que sean elegidos para la obtención de estas viviendas deberán comprometerse a residir en la propiedad durante al menos tres años .

En concreto, el programa Good Neighbor Next Door es un plan de vivienda asequible promovido por el gobierno federal. Según se lee en el sitio oficial de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, sigla en inglés), este benificio ofrece propiedades listadas en el Servicio de Listado Múltiple (MLS) con un 50% de descuento para ciertos trabajadores. A cambio, los compradores deben comprometerse a vivir en la vivienda por un período mínimo de 36 meses.

En este sentido, los interesados en acceder al programa deben:

Tener un empleo a tiempo completo en una profesión elegible.

Adquirir una vivienda en una zona de revitalización.

Presentar su oferta de compra a través de un agente autorizado.

Utilizar la propiedad como residencia principal.

No haber sido propietarios de otra vivienda en los últimos 12 meses.

Residir en la propiedad por al menos tres años.

Requisitos para acceder al beneficio

El programa Good Neighbor Next Door está dirigido a trabajadores esenciales que entren en las siguientes categorías:

Policías y agentes de la ley

Deben ser empleados a tiempo completo de una agencia de seguridad pública.

Tener la capacidad legal de hacer arrestos.

Servir en el área donde se ubica la propiedad adquirida.

Bomberos

Trabajar en un departamento de bomberos respaldado por el gobierno

Cumplir con una jornada laboral de al menos 40 horas semanales.

Prestar servicios en la comunidad donde se ubica la vivienda.

Técnicos en emergencias médicas (EMT)

Estar empleados a tiempo completo en una unidad de emergencias médicas.

Prestar servicios en el área donde se localiza la propiedad.

Ser parte de una agencia gubernamental o de salud pública

Docentes

Ejercer como maestros de tiempo completo en una escuela acreditada.

Enseñar en los niveles de Pre-K hasta el 12° grado.

Servir a la comunidad donde está ubicada la propiedad.

Cuáles son las propiedades a las que se puede acceder con este programa

Las viviendas elegibles dentro del programa Good Neighbor Next Door son designadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Estas propiedades deben cumplir con ciertos criterios:

Ser viviendas unifamiliares .

Estar en un área donde las tasas de propiedad y los ingresos son bajos.

lista oficial de viviendas disponibles en el Figurar en lade viviendas disponibles en el sitio web de HUD.