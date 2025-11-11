Desde el 15 de septiembre, los residentes de Nueva Jersey reciben un alivio financiero a través del programa estatal ANCHOR, un beneficio que consiste en un cheque de estímulo destinado a reembolsos de impuestos a la propiedad (property tax relief). Según la New Jersey Treasury, el objetivo es reducir los altos costos de vivienda y aliviar la carga fiscal de propietarios e inquilinos.

Los pagos varían entre 400 y 1750 dólares, según el nivel de ingresos y el tipo de vivienda. El estado destacó en su sitio oficial que ANCHOR forma parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la accesibilidad económica en un territorio con algunos de los impuestos a la propiedad más altos del país.

El Gobierno repartirá más de 1700 dólares: quiénes acceden al beneficio

El programa ANCHOR busca brindar alivio económico a residentes que enfrentan dificultades para afrontar el costo de la vivienda. La New Jersey Division of Taxation explica que el cálculo depende del estado de vivienda (propietario o inquilino) y de los ingresos anuales.

Los propietarios califican para montos entre 1000 y 1750 dólares, mientras que los inquilinos pueden recibir entre 400 y 700 dólares, siempre según los ingresos declarados.

El gobierno estatal reafirma que este programa apunta a reducir la pesada carga de los impuestos a la propiedad, un problema histórico en Nueva Jersey.

Cómo solicitar el cheque de estímulo

Los propietarios que recibieron el beneficio el año anterior figuran como inscritos automáticamente para esta edición, según la División de Tributación. En agosto, el estado comenzó a enviar las notificaciones correspondientes:

Sobres verdes para propietarios.

Sobres morados para inquilinos.

No obstante, las autoridades confirmaron que quienes no actualicen su información deben revisar el portal oficial para evitar demoras.

Fechas de pago según el Gobierno de Nueva Jersey

Según el sitio oficial del gobierno, los pagos se emiten desde el 15 de septiembre, dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud.

Durante ese período:

Las solicitudes en papel solo permiten recibir cheque físico.

Las solicitudes en línea permiten elegir entre depósito directo o cheque impreso.

Cheque de estímulo ANCHOR: quiénes son elegibles

De acuerdo con la definición oficial del estado, la elegibilidad depende del ingreso anual:

Propietarios:

Ingresos de 150.000 dólares o menos: pago de 1.500 dólares.

Ingresos entre 150.000 y 250.000 dólares: pago de 1.000 dólares.

Inquilinos: