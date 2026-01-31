El pasaporte americano es una identificación internacional fundamental tanto para ciudadanos como para extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior como estadounidenses.

Resguardar su validez es crucial para evitar inconvenientes migratorios, dado que diversos países solicitarán que cuente con una vigencia futura de al menos 6 meses.

En ese marco, el Departamento de Estado indica a quienes deban actualizar este documento cuáles son los ejemplares que no sólo ya no pueden utilizarse para viajar por el año en el que fueron gestionados originalmente, sino que, además, tampoco califican para el trámite de renovación.

Cuáles son los pasaportes que no pueden renovarse

De acuerdo con las autoridades, la libreta pasaporte cuenta con una validez total de 10 años y sólo puede renovarse de manera tradicional por correo dentro de los 15 años posteriores a su tramitación.

Quienes tengan ejemplares más antiguos, no podrán actualizarlos a través de este trámite, sino que tendrán que solicitar un nuevo pasaporte desde cero como si nunca se hubiese emitido en primera instancia.

En esa línea, en enero 2026 ya no sirven para volar ni pueden ser renovados aquellos pasaportes tramitados antes de enero de 2011.

Generalmente, el pasaporte estadounidense tiene una validez máxima de 10 años. Fuente: archivo.

Otros pasaportes que ya no se pueden renovar

Tampoco califican para la renovación aquellos ejemplares

Que presentan daños severos

Tramitados antes de que el portador cumpla 16 años

Que no reflejen el nombre actual de quien lo presenta cuando no se tienen documentos para avalar el cambio

Perdidos o robados

Cómo puedo actualizar mi pasaporte si no califica para la renovación

Para realizar el trámite desde cero, deben cumplirse las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.