El sistema tributario de Estados Unidos volvió a quedar bajo la lupa tras una demanda millonaria presentada por Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro.

La acción judicial, que reclama una compensación de 10,000 millones de dólares, encendió las alertas dentro del Gobierno y generó dudas entre millones de contribuyentes que esperan sus reembolsos de impuestos.

La presentación legal sostiene que el organismo fiscal permitió la filtración ilegal de información confidencial vinculada a declaraciones de impuestos, un hecho que ya derivó en condenas penales contra un excontratista del IRS.

Donald Trump demandó al IRS por una cifra millonaria

La demanda fue presentada ante un tribunal federal y apunta directamente contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro, a quienes Trump acusa de no haber protegido adecuadamente sus datos fiscales.

El reclamo se basa en la divulgación no autorizada de declaraciones de impuestos que terminaron en manos de medios de comunicación. Según el escrito judicial, la filtración causó daños económicos y reputacionales graves, motivo por el cual se exige una indemnización multimillonaria.

Donald Trump acusa al IRS de haber filtrado información tributaria de los estadounidenses. Fuente: Archivo. Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

El caso se apoya en hechos ya probados por la justicia, ya que el excontratista involucrado fue condenado por el uso indebido de información tributaria privada. A partir de ese antecedente, la demanda busca ahora responsabilizar a las agencias federales por fallas en los controles internos.

Qué pasará con los reembolsos del IRS tras la demanda

Una de las principales preocupaciones de los contribuyentes es si este conflicto judicial puede impactar en los reembolsos de impuestos. De acuerdo con el funcionamiento habitual del sistema, la demanda no suspende ni modifica los procesos regulares de devolución.

El IRS continúa operando con normalidad y mantiene los plazos previstos para procesar declaraciones y emitir reembolsos, tanto por depósito directo como por cheque. El litigio se tramita por una vía judicial independiente y no afecta de manera directa el flujo de pagos a los contribuyentes.

Desde el punto de vista administrativo, el caso no altera las obligaciones fiscales ni los derechos de quienes ya presentaron su declaración o están a la espera de su devolución correspondiente.