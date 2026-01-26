Tercera Guerra Mundial: los únicos dos países que quedarían en pie, según la IA (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

El temor a una Tercera Guerra Mundial volvió a instalarse en la agenda internacional a partir del recrudecimiento de los enfrentamientos entre potencias y actores regionales. La prolongación de la guerra en Ucrania, la escalada en Medio Oriente, las tensiones entre Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico y el debilitamiento de los mecanismos de disuasión diplomática alimentan escenarios que hasta hace pocos años parecían improbables.

En ese contexto, distintos modelos de inteligencia artificial comenzaron a simular escenarios extremos de conflicto global, incorporando variables militares, geográficas, económicas y demográficas. Las conclusiones no apuntan a un “ganador”, sino a identificar qué países tendrían más posibilidades de seguir en pie tras un enfrentamiento a gran escala.

El resultado distingue entre dos realidades muy diferentes: las potencias capaces de resistir una guerra total y los países que podrían sobrevivir como refugio por su aislamiento y baja exposición estratégica.

Cuáles son los países que quedarían en pie, según la IA

De acuerdo con estos modelos predictivos, la IA identifica dos tipos de supervivencia en un escenario de Tercera Guerra Mundial.

Por un lado, Estados Unidos y Rusia aparecen como los únicos países con capacidad real de seguir existiendo como Estados-potencia, aun bajo ataque directo. La razón no es la invulnerabilidad, sino su enorme capacidad de disuasión, respuesta y resistencia estructural frente a un conflicto de caracter existencial.

Por otro lado, la IA señala a Nueva Zelanda e Islandia como los territorios con mayores probabilidades de sobrevivir como sociedades funcionales, debido a su aislamiento geográfico, baja relevancia militar y menor probabilidad de convertirse en objetivos estratégicos.

Cuáles son sus capacidades militares y estratégicas distintivas

Estados Unidos y Rusia: supervivencia como potencias

Estados Unidos mantiene la estructura militar más sofisticada del mundo, con presencia global, superioridad tecnológica y una tríada nuclear completa que garantiza capacidad de respuesta aun después de un ataque devastador. La IA destaca su dominio en inteligencia satelital, logística global, ciberdefensa y misiles de precisión, además de una economía capaz de reconvertirse rápidamente a un esquema de guerra total.

Rusia, en tanto, sobresale por su arsenal nuclear masivo, su doctrina militar orientada a la supervivencia del Estado y su profundidad territorial, que dificulta ataques decisivos. Sistemas de misiles hipersónicos, defensas aéreas de largo alcance y experiencia histórica en conflictos prolongados refuerzan su capacidad de resistencia en escenarios extremos.

Nueva Zelanda e Islandia: supervivencia como refugio

Nueva Zelanda aparece en los modelos como uno de los países más seguros para la población civil por su lejanía de los principales escenarios de conflicto, su baja densidad poblacional y su autosuficiencia agrícola y energética. Su perfil internacional no la posiciona como objetivo prioritario en una guerra global.

Asimismo, Islandia comparte esa ventaja estratégica. Su ubicación en el Atlántico Norte, la ausencia de un ejército convencional y su dependencia de energías renovables reducen su exposición a ataques directos. Aunque alberga infraestructura estratégica limitada, su baja centralidad militar y su aislamiento natural aumentan las probabilidades de continuidad institucional y social tras un colapso global.