Una nueva disposición estatal en California, sobre sus leyes de alquiler, fortalece las condiciones mínimas de habitabilidad y amplía las protecciones para quienes rentan una vivienda. La normativa apunta a garantizar estándares claros y uniformes en los inmuebles destinados al alquiler residencial.

El cambio impacta de forma directa en la relación entre propietarios e inquilinos y redefine qué se considera una vivienda legalmente habitable. A partir de la entrada en vigor de la ley, los dueños deberán cumplir con requisitos específicos para evitar sanciones y conflictos legales.

Muere la Ley de Alquileres: ahora los propietarios deberán hacerse cargo de esta multa

La legislación determina que una vivienda no puede considerarse habitable si no cuenta con ciertos servicios esenciales en correcto funcionamiento. El objetivo es evitar que los inquilinos deban asumir costos adicionales o vivir en condiciones inadecuadas desde el inicio del contrato.

La norma se aplica tanto a nuevos contratos de alquiler como a renovaciones, y refuerza el marco legal que protege a los inquilinos frente a incumplimientos por parte del propietario.

California endurece la Ley de Alquileres para los propietarios. Fuente: Archivo.

Qué establece la nueva ley en California

El punto más relevante de la ley establece que el propietario está obligado a proporcionar una estufa y un refrigerador en buen estado de funcionamiento. Estos elementos pasan a ser considerados servicios básicos del inmueble y ya no opcionales.

Si la vivienda no cuenta con estos electrodomésticos, o si dejan de funcionar, el inmueble puede ser considerado no habitable a nivel legal. Esto habilita al inquilino a exigir la reparación o el reemplazo, y en algunos casos a iniciar reclamos formales ante las autoridades correspondientes.

La obligación también implica que el propietario debe hacerse cargo del mantenimiento y de las reparaciones necesarias para que ambos equipos funcionen correctamente durante la vigencia del contrato.

Cuándo entra en vigencia esta nueva normativa

La ley entra en vigencia a partir de 2026 y alcanza a la mayoría de las viviendas residenciales en alquiler dentro del estado. Existen excepciones puntuales, como algunas propiedades con cocinas compartidas, pero la regla general aplica a los alquileres tradicionales.

Con esta medida, California busca elevar los estándares mínimos de habitabilidad y reforzar los derechos de los inquilinos, estableciendo límites claros sobre lo que un propietario debe ofrecer para alquilar una vivienda de manera legal.