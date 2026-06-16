El Servicio de Impuestos Internos (IRS) posee un sistema de embargos aplicable a casi todos los bienes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) posee un sistema de embargos que puede poner en funcionamiento cuando un contribuyente posee deudas tributarias. En el caso de los jubilados y pensionados también pueden ser alcanzados por esta medida con sus prestaciones.

Se trata del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) a través del que se ejecutan retenciones sobre el monto que se deposita mes a mes, algo que puede afectar a quienes dependen de estos ingresos.

Se trata del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) a través del que se ejecutan retenciones Wikimedia Commons | Shutterstock

El Gobierno embarga y suspende las prestaciones de todos los jubilados y pensionados: ¿Cómo funciona el sistema federal?

Previo a ejecutar el embargo, el IRS envía avisos formales y da varias oportunidades para regularizar la situación en la que esté el contribuyente. Es cuando la persona deja pasar el tiempo e ignora las castas del organismo cuando entra en juego esta medida.

Cuando esto sucede, el IRS puede:

Retener hasta el 15% de cada pago mensual del Seguro Social

Aplicar el descuento hasta que la deuda tributaria quede totalmente saldada

Mantener el embargo de forma continua, mes a mes

¿Cuál es el procedimiento que sigue el IRS para ejecutar embargos?

Para llevar adelante un embargo, IRS debe determinar primero la existencia de una deuda tributaria. Para ello debe calcular el impuesto que se adeuda y registrarlo formalmente. Luego, envía las primeras notificaciones, exigiendo el pago.

Cuando pasan varios días sin que el contribuyente responda ninguna de las cartas, el IRS procede a enviar la Notificación Final de Intención Embargo. A partir de la llegada de esta, la persona tiene 30 días para:

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