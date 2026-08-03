Ya comenzó el Servicio Militar Obligatorio: los adultos mayores de 18 deberán presentarse en el ejército si salieron sorteados.

El Servicio Militar Nacional (SMN) de México inició el segundo escalón del Programa General de Adiestramiento Militar 2026, por lo que los jóvenes que fueron asignados a la modalidad encuadrada deberán presentarse en los centros de adiestramiento del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana o la Secretaría de Marina para cumplir con esta etapa de su servicio.

Esta actividad forma parte del calendario oficial del SMN y está dirigida únicamente a los conscriptos que fueron seleccionados mediante el sorteo correspondiente. Quienes cumplen el servicio a disponibilidad continúan bajo control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y no deben asistir a estas jornadas de instrucción.

Quiénes deben presentarse al adiestramiento del Servicio Militar Nacional

El segundo escalón del Programa General de Adiestramiento Militar comenzó el 1 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 24 de octubre de 2026.

Durante este periodo, los soldados del Servicio Militar Nacional encuadrados deben asistir a los centros de adiestramiento en un horario de 07:00 a 13:00 horas.

En cambio, quienes cumplen el servicio a disponibilidad permanecen registrados administrativamente durante un año a través de las oficinas de reclutamiento de cada Zona Militar o, en el caso de los mexicanos que residen en el extranjero, mediante los consulados de México.

Cómo se cumple el Servicio Militar Nacional en México

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Servicio Militar Nacional es un deber establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Servicio Militar Nacional.

Para los conscriptos encuadrados, el programa contempla actividades de formación militar, entre ellas:

Adiestramiento militar básico.

Capacitación en doctrina militar.

Formación física y disciplinaria.

Actividades de instrucción en los centros de adiestramiento.

Además del esquema tradicional, existe la posibilidad de cumplir el servicio de manera voluntaria en alguna de las Compañías del Servicio Militar Nacional, donde los participantes reciben capacitación militar y formación en talleres de artes y oficios.

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Qué beneficios reciben quienes realizan el servicio encuadrado

Los jóvenes que optan por realizar el Servicio Militar Nacional en las Compañías del SMN cuentan con diversos apoyos durante su periodo de adiestramiento.

Entre ellos se encuentran:

Servicio médico.

Seguro de vida militar.

Alimentación.

Vestuario y equipo.

Alojamiento.

Ayuda económica semanal.

Capacitación en talleres de artes y oficios.

Hoja de liberación al concluir satisfactoriamente el adiestramiento.

Credencial del Servicio Militar Nacional al finalizar el programa.

La Secretaría de la Defensa Nacional también informa que, si existe autorización del Alto Mando, algunos conscriptos que realizan el servicio en las compañías pueden participar en el Desfile Militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México como parte de las actividades oficiales del Ejército.