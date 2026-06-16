El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas directrices para reforzar la aplicación de leyes migratorias relacionadas con la participación de extranjeros en los procesos electorales .

La medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que ordenó a las autoridades migratorias la aplicación de normas más estrictas ante estas situaciones, en la que se incluye la deportación.

Estados Unidos anunció deportaciones para todos los extranjeros que hagan esto

De acuerdo con lo detallado por el DHS, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los extranjeros que voten de manera ilegal en las elecciones estadounidenses o que realicen una declaración falsa sobre su ciudadanía, pueden enfrentarse al proceso de deportación.

Un comunicado oficial del DHS detalla que no es necesario que exista una condena penal para que puedan aplicarse estas disposiciones migratorias.

Se ordenaron reforzar los controles para las votaciones. EFE y ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cuál fue la nueva orden para ICE

Según se informó, el 9 de junio el asesor jurídico general del DHS James Percival, envió una directiva al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que refuerce la aplicación de estas normas.

“El voto ilegal de extranjeros diluye el voto de los ciudadanos estadounidenses y socava nuestra democracia. Debe tener consecuencias”, afirmó.