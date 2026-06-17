Recibir una herencia no siempre permite disponer libremente de los bienes desde el inicio. En Estados Unidos, existen normativas fiscales rigurosas que pueden impactar de manera directa el patrimonio heredado si no se respetan en tiempo y forma.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que las deudas impositivas no se extinguen con el fallecimiento. Si el difunto poseía impuestos pendientes, dichas obligaciones deben ser saldadas antes de que se efectúe la distribución de la herencia entre los beneficiarios.

Nadie está autorizado para gestionar una herencia familiar sin haber completado este procedimiento

Al momento del fallecimiento de una persona, su patrimonio incluye tanto sus bienes como sus deudas. Esto implica que:

Los impuestos pendientes continúan vigentes

Deben ser saldados con los activos del difunto

con los activos del difunto Tienen prioridad sobre cualquier distribución

La distribución de la herencia deberá esperar hasta que se regularice la situación fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que las deudas impositivas no se extinguen con el fallecimiento. ChatGPT

IRS embarga activos y cuentas de quienes han retrasado este procedimiento con respecto a sus herencias

En caso de que los herederos o administradores no cumplan con este proceso:

El IRS tiene la facultad de reclamar la deuda pendiente.

Asimismo, puede proceder con acciones de cobro .

Finalmente, puede avanzar con el embargo de los bienes del patrimonio.

En determinadas circunstancias, los bienes previamente distribuidos pueden resultar impactados.

IRS tiene la facultad de embargar individualmente cada uno de estos bienes

Para recuperar la deuda, el IRS puede intervenir sobre: