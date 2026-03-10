En un contexto donde los precios de los alimentos, medicamentos y servicios básicos continúan incrementándose, una reciente iniciativa en el Congreso de Estados Unidos ha reavivado una cuestión fundamental: cómo salvaguardar a aquellos que dependen de beneficios federales para su subsistencia. En ese marco, se ha presentado un proyecto que sugiere la concesión de un pago adicional temporal a millones de personas que perciben el Seguro Social, el SSI, el SSDI y las compensaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). El plan establece un refuerzo de 200 dólares por mes durante seis meses consecutivos para cada beneficiario elegible. Esto implica un total de 1.200 dólares adicionales por persona a lo largo del semestre. A diferencia de otros programas de ayuda anteriores: El objetivo es acelerar la llegada del dinero y evitar que la burocracia retrase el alivio económico. Según el texto preliminar del proyecto, el bono beneficiaría a más de 70 millones de personas que actualmente reciben alguno de los siguientes beneficios: Aunque se especula con que los primeros pagos podrían iniciarse en 2026, el futuro del plan dependerá del nivel de apoyo bipartidista y de las negociaciones presupuestarias que se desarrollen en los próximos meses.