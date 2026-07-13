La nueva tendencia que proviene de China propone prescindir de las alarmas y las cámaras de seguridad mediante una solución que es a la vez mínima y digital: una aplicación que solicita al usuario confirmar de manera periódica su bienestar .

Orientada a individuos que residen en soledad, la propuesta ya ha comenzado a reemplazar sistemas tradicionales de seguridad en metrópolis, gracias a su bajo costo y facilidad de uso.

Este fenómeno se ha intensificado en consonancia con un cambio social: se estima que China podría contar con hasta 200 millones de hogares unipersonales para el año 2030, según cifras divulgadas por Global Times .

En este contexto, una aplicación que se encarga de notificar a un contacto de emergencia ante la falta de respuesta por parte del usuario se ha convertido en una herramienta de servicio esencial para quienes temen quedar invisibles en situaciones de emergencia.

¿Por qué esta reciente tendencia en China prescinde de alarmas y sistemas de vigilancia?

La aplicación conocida como “¿Estás muerto?” opera bajo una lógica elemental: el usuario debe “registrarse” cada uno o dos días mediante la pulsación de un botón. En caso de omitir esta acción, el sistema activará un contacto con la persona asignada como emergencia para indicar que podría haber un inconveniente.

De esta forma, reemplaza alarmas y cámaras mediante una verificación humana y directa, sin necesidad de instalación ni supervisión continua.

El diseño está dirigido especialmente a jóvenes profesionales, estudiantes y trabajadores que habitan solos así como a individuos en situaciones de vulnerabilidad. Para muchos, la importancia radica en la prevención básica: no monitorea espacios, vigila estados.

La aplicación conocida como “¿Estás muerto?” opera bajo una lógica elemental: el usuario debe “registrarse” cada uno o dos días mediante la pulsación de un botón. Foto: Freepik

Cómo funciona en la práctica

Registro periódico con un único toque.

Aviso automático al contacto de emergencia.

Sin sensores, sin grabaciones ni suscripciones onerosas.

¿Cómo opera y por qué ya la está suplantando?

La aplicación ha modificado su denominación: en la actualidad se presenta internacionalmente bajo el nombre Demumu y es desarrollada por Moonscape Technologies.

Después de ser lanzada de manera gratuita, se estableció un costo único relativamente accesible (aproximadamente 8 yuanes), lo que propició una rápida adopción, posicionándola entre las aplicaciones de pago más descargadas en múltiples naciones, con un notable impulso de los usuarios chinos en el extranjero.

Si bien su denominación original ha suscitado controversia, la compañía considera modificaciones y el desarrollo de nuevos productos, incluso uno destinado a personas mayores, en un país donde más del 20% de la población supera los 60 años.

El atractivo, desde la óptica del servicio, es evidente: una opción sencilla, accesible y no invasiva que, para muchos usuarios, ya satisface la función que antes cumplían alarmas y cámaras de seguridad.