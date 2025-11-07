Elon Musk logró una votación histórica. Más del 75% de los accionistas de Tesla aprobó su plan de compensación de U$S 1 billón, que podría convertirlo en el primer billonario de todos los tiempos. El resultado se definió en la asamblea anual realizada en Austin, Texas.

Con esta decisión, Musk refuerza su control sobre Tesla y amplía su fortuna a niveles inéditos, superiores incluso al gasto militar anual de Estados Unidos. El apoyo masivo llegó pese a las caídas en ventas y las críticas por su creciente exposición política.

¿Quién está a punto de convertirse en el primer billonario del mundo?

El paquete aprobado otorga a Musk la posibilidad de duplicar su participación en Tesla hasta casi el 30%, siempre que cumpla una serie de metas financieras y de producción. Entre los objetivos figuran:

Multiplicar por seis el valor de mercado de la compañía.

Entregar 20 millones de autos eléctricos y desplegar 1 millón de robots humanoides en los próximos diez años.

La votación fue un triunfo rotundo, pese a la oposición de CalPERS y el fondo soberano de Noruega. Para muchos inversores, Musk sigue siendo el principal motor detrás del éxito tecnológico de Tesla.

¿Qué condiciones debe cumplir para recibir la fortuna récord?

La junta directiva de Tesla estableció un esquema de metas escalonadas. Musk solo recibirá el total del paquete si cumple con todos los hitos de rentabilidad y expansión. El plan también autoriza a Tesla a invertir en xAI, su empresa de inteligencia artificial.

Si logra alcanzar las metas, Musk superará el récord histórico de John D. Rockefeller, cuya fortuna equivaldría hoy a U$S 630.000 millones. Con eso, pasaría a ser el primer billonario del planeta y consolidaría su influencia en el sector tecnológico y energético global.