Cada vez falta menos para la temporada de impuestos 2026 y, en ese sentido, se dio a conocer que en las próximas fechas de presentación el Servicio de Impuestos Internos (IRS) cambiará las reglas para los contribuyentes.

La nueva medida implementada limita las alternativas sin costo por las que se podrá optar al momento de enviar la declaración.

Confirmado | La temporada de presentación de impuestos 2026 ya no tendrá esta opción para contribuyentes

Direct File, el sistema electrónico que permite la presentación de declaraciones de impuestos sin costo dejará de ofrecerse durante la próxima temporada y no tiene fijada de funcionamiento.

Esta plataforma fue originalmente creada durante la presidencia de Joe Biden y permitía a los contribuyentes enviar la declaración sin necesidad de intermediarios, siempre para quienes hayan vivido y trabajado en un estado donde fue implementado.

Actualmente, al intentar registrarse para utilizar este servicio la siguiente leyenda aparecerá en la pantalla “ Direct File ya está cerrado. Se proporcionará más información próximamente ”.

Por qué fue eliminada esta opción para contribuyentes

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró en declaraciones de prensa que existen “mejores alternativas” que esta plataforma y que “el sector privado puede hacer un mejor trabajo”.

Frente a este cambio, existen otras opciones gratuitas disponibles para presentar, aunque su disponibilidad está sujeta a que cumplan con determinados requisitos. Estas son