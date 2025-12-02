Tener un pasaporte vigente en Estados Unidos es una obligación para todos los pasajeros que tienen viajes pendientes. Cada año, el Departamento de Estado suspende o invalida aquellos que están dañados, alterados o con información desactualizada impidiendo que los ciudadanos aborden su avión.

Es por esta razón que todas las personas tienen la obligación de mantenerse atentos a las fechas de vencimiento y los protocolos que refieren al documento.

El Gobierno no permite que estas personas renueven el pasaporte estadounidense

La renovación del pasaporte es uno de los trámites más realizados en Estados Unidos, pero no todas las personas tienen permitido comenzar este protocolo, de acuerdo con el Departamento de Estado. Las autoridades especifican que se trata de una normativa de seguridad que obliga a muchas personas a solicitar uno desde cero.

Los ciudadanos que cumplan algunas de las siguientes condiciones no pueden renovar su pasaporte:

Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años .

Pasaportes con más de 15 años de antigüedad .

Pasaportes dañados , perdidos o robados .

Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.

¿Cuándo se puede renovar un pasaporte vencido?

Según las indicaciones, se puede renovar un pasaporte vencido sólo si fue emitido dentro de los últimos 15 años.

Asimismo, es importante que cada ciudadano averigüe sobre la jurisdicción consular para consultar cuánto tiempo tiene un ciudadano para renovarlo. Pasado ese tiempo, la persona deberá iniciar el trámite desde cero.

El Gobierno de los Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte de las personas que se encuentran en estas circunstancias. Fuente: Archivo.

Estados Unidos suspende todos estos pasaportes

Los motivos por los que el Gobierno puede revocar pasaportes son los siguientes: