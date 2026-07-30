El estado de Texas aprobó una medida que modifica la apariencia de determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas a personas que no son ciudadanos estadounidenses.

La iniciativa, conocida como S.B. 964 (Proyecto de Ley Senatorial 964), establece que estos documentos deberán incorporar la palabra “NONCITIZEN” (“No ciudadano”) de forma visible y tener un diseño vertical, diferenciándolos de las licencias tradicionales.

Cambian las licencias: diferenciarán a todos los que no demuestren ser ciudadanos legales

La S.B. 964 modifica la legislación de Texas para exigir que las licencias de conducir y tarjetas de identificación expedidas a personas que no son ciudadanas de Estados Unidos tengan características visuales diferentes. En concreto, la norma dispone que estos documentos:

Lleven impresa de manera clara la palabra “NONCITIZEN” (“No Ciudadano”)

Utilicen un formato vertical, en lugar del diseño horizontal habitual de la mayoría de las licencias para adultos

El objetivo declarado por los promotores de la ley es que los documentos permitan identificar rápidamente si su titular acredita o no la ciudadanía estadounidense.

Las licencias deberán incorporar la palabra "NONCITIZEN" de forma visible y tener un diseño vertical, diferenciándolos de las licencias tradicionales. Fuente: El Cronista.

¿La ley ya entró en vigor?

La S.B. 964 de Texas tiene como fecha de vigencia el 1 de septiembre de 2025, por lo que ya está en aplicación. La norma exige que las licencias de conducir e identificaciones estatales emitidas a no ciudadanos se distingan visualmente de las de los ciudadanos, con orientación vertical y una leyenda en el frente vinculada a la inelegibilidad para votar.

La ley aplica únicamente a los documentos emitidos o renovados a partir de esa fecha. Las licencias entregadas antes siguen siendo válidas y se rigen por la norma anterior hasta que llegue el momento de renovarlas.