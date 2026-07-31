Un cambio aprobado en Florida podría modificar la forma en que millones de personas acreditan su identidad al volante. La nueva normativa establece que las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado incluirán una marca visible que permitirá distinguir si el titular es ciudadano estadounidense o no.

La medida comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027 y afectará tanto a nuevas emisiones como a renovaciones de documentos realizadas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

Cambian las licencias: marcarán a todos los que no demuestren ser ciudadanos legales

La nueva ley dispone que todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas o renovadas en Florida deberán indicar de forma visible el estatus de ciudadanía del titular. Según la normativa:

Los ciudadanos estadounidenses mantendrán una identificación estándar.

Los no ciudadanos tendrán una marca especial con las letras “NC” (No Ciudadano).

El objetivo declarado es facilitar la identificación del estatus migratorio durante determinados procedimientos administrativos y de control.

Florida incorporará la marca "NC" en los documentos de residentes no ciudadanos. Fuente: El Cronista.

El Gobierno no emitirá más licencias a estos extranjeros

Las personas que renueven o soliciten una licencia después del 1 de enero de 2027 deberán presentar la documentación correspondiente para acreditar:

Ciudadanía estadounidense, o

Estatus migratorio legal que habilite la emisión del que habilite la emisión del documento

La información quedará reflejada directamente en la licencia o identificación estatal.