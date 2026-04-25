Para los amantes de aromatizar los ambientes, las opciones de productos disponibles son infinitas, pues existe una pensada para cada gusto y espacio del hogar. Sin embargo, cada vez son más quienes optan por alternativas caseras que pueden realizarse mezclando elementos presentes en casi todas las viviendas. Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, como naranja o mandarina son grandes aliadas para realizar preparaciones caseras, pues combinadas con especias aromáticas como la canela permiten perfumar cualquier espacio sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero. Para preparar esta mezcla, tan sólo se necesitarán los siguientes ingredientes 1 l de aguaCascaras de mandarina (la cantidad dependerá de qué tan intenso se desee el aroma)2 ramas de canela Cómo se prepara esta mezcla Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma alcance todo el hogarUna vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, pueden verterse además unas gotitas de aceite esencial. Optar por jabones o aceites esenciales de la misma familia aromática es una gran opción para potenciar la fragancia y lograr que persista en el ambiente de manera prolongada. La mezcla puede rociarse sobre alfombras, cortinas y almohadones para garantizar una atmósfera refrescante, pero al mismo tiempo relajante y cálida para cualquier ocasión.