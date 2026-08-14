La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó la incorporación de 14 nuevas condiciones de salud a su lista de trámite acelerado para beneficios por discapacidad. Las personas con estos diagnósticos podrán acceder a una revisión más rápida de su solicitud.

La actualización fue anunciada el 11 de agosto de 2026 por el comisionado Frank Bisignano, dentro del programa Compassionate Allowances, creado en 2008. Con esta suma, el listado alcanza 314 condiciones reconocidas.

¿Qué condiciones se sumaron a la lista de trámite acelerado de la SSA?

Las nuevas incorporaciones abarcan enfermedades raras, trastornos neurológicos graves y distintos tipos de cáncer. Son diagnósticos que, según la SSA, cumplen claramente con la definición legal de discapacidad.

Por su gravedad, muchas solicitudes se aprueban con la sola confirmación médica del diagnóstico. Esto reduce de forma notable los tiempos de espera habituales.

Lista completa de las nuevas condiciones agregadas

Deficiencia de Adenilosuccinato Liasa – Forma Neonatal y Tipo 1

Síndrome de Aicardi

Síndrome de Baraitser-Winter

Síndrome de Beare-Stevenson (cutis gyrata)

Síndrome de Bohring-Opitz

Trastornos genéticos relacionados con CASK

Linfoma hepatoesplénico de células T

Enfermedad de Lafora

Convulsiones parciales migratorias malignas de la infancia

Síndrome OPHN1

Sarcoma cardíaco primario

Melanoma intracraneal maligno primario

Melanoma uveal con metástasis

Síndrome de Warburg micro

Las nuevas incorporaciones abarcan enfermedades raras, trastornos neurológicos graves y distintos tipos de cáncer. ChatGPT

¿Cómo afecta esta actualización a quienes solicitan discapacidad?

El cambio implica una vía más rápida hacia la aprobación del beneficio. Un trámite estándar puede demorar entre seis y ocho meses; los casos de Compassionate Allowances se procesan con prioridad.

Estar en la lista no garantiza la aprobación automática. Los solicitantes igual deben cumplir con los demás requisitos vigentes de la SSA.