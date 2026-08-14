La pantalla del celular está expuesta todos los días a golpes, roces y pequeñas rayaduras que pueden aparecer incluso cuando el dispositivo se utiliza con cuidado.

Ante esta situación, hay personas que recurren a productos caseros como vinagre o bicarbonato de sodio, pero estos ingredientes no son una solución recomendable para reparar la superficie del dispositivo.

El truco para disimular los rayones del celular

Una alternativa que suele circular como truco casero consiste en utilizar una cantidad muy pequeña de aceite de bebé sobre la superficie de la pantalla y luego pasar un paño de microfibra.

El objetivo no es “borrar” el rayón ni reparar el vidrio. El aceite puede disimular temporalmente algunas marcas superficiales al modificar la forma en que la luz se refleja sobre pequeñas irregularidades de la superficie.

Por eso, el resultado puede hacer que determinados rayones se vean menos notorios a simple vista, especialmente cuando se trata de marcas muy leves.

Cómo aplicar aceite de bebé en la pantalla del celular

Fuente: El Cronista.

Para probar este método, es importante utilizar muy poca cantidad de producto y evitar que el líquido llegue a las aberturas del dispositivo.

El procedimiento puede realizarse de la siguiente manera:

Apaga el celular y desconéctalo de cualquier cargador. Limpia previamente la pantalla con un paño de microfibra seco y limpio para retirar polvo y partículas. Coloca una cantidad mínima de aceite de bebé sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla. Pasa el paño suavemente sobre la zona donde se encuentra el rayón. Distribuye el producto con movimientos delicados y uniformes. Utiliza otra parte limpia y seca del paño de microfibra para retirar el exceso de aceite. Revisa la pantalla y evita dejar una película grasosa sobre la superficie.

La clave está en no ejercer presión. Frotar con demasiada fuerza no hará desaparecer un rayón profundo y podría afectar el recubrimiento de la pantalla.

¿El aceite de bebé elimina realmente los rayones?

La respuesta es importante: no elimina los rayones profundos.

Cuando una marca atraviesa o deteriora físicamente la superficie del vidrio, ningún aceite puede reconstruir el material perdido . Lo que puede conseguir este método es reducir temporalmente la apariencia de algunas rayas superficiales.

Si el rayón se siente claramente al pasar la uña, es profundo o presenta una grieta, lo recomendable es no intentar repararlo con productos caseros.

En esos casos, puede ser necesario recurrir a un servicio técnico especializado o evaluar el reemplazo del protector de pantalla si el daño se encuentra únicamente allí.