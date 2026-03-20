En los últimos días, un curioso truco casero se volvió viral en redes sociales: colocar una moneda sobre el módem o router de WiFi para mejorar la señal de internet. La propuesta promete una solución simple y sin costo para los problemas de conectividad, pero ¿realmente funciona o es solo un mito? Quienes recomiendan este método aseguran que el metal de la moneda podría influir en la señal inalámbrica. La teoría indica que, al tratarse de un material conductor, la moneda actuaría como un “reflector” que redirige las ondas del WiFi hacia ciertas zonas de la casa. A pesar de su popularidad, no hay evidencia científica que respalde este método. Especialistas en tecnología coinciden en que el impacto de una moneda es prácticamente nulo. Si bien los metales pueden interactuar con las ondas electromagnéticas, el tamaño de una moneda es demasiado pequeño para generar un cambio significativo en la señal WiFi. Los expertos advierten que colocar objetos metálicos sobre el módem no solo no mejora el WiFi, sino que puede perjudicar su funcionamiento. Entre los principales riesgos se encuentran: En lugar de recurrir a trucos caseros, existen métodos comprobados que sí funcionan para mejorar la conexión: