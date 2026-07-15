Con las semifinales en juego y la final del Mundial 2026 cada vez más cerca, miles de aficionados viven la emoción al máximo y buscan distintas formas de apoyar a su selección favorita. Además de portar la camiseta o reunirse para ver los encuentros, algunas personas recurren a rituales o cábalas simbólicas para atraer buenas energías durante los partidos.

Uno de los rituales más populares consiste en encender una vela blanca, considerada en distintas creencias espirituales como un símbolo de limpieza, protección y equilibrio. Aunque estas prácticas forman parte de tradiciones personales y no influyen en el resultado deportivo, para muchos representan un momento de concentración, esperanza y conexión con sus mejores deseos antes del silbatazo inicial.

Velas blancas. Fuente: Archivo.

El significado espiritual de las velas blancas

Dentro de las tradiciones espirituales y esotéricas, el color blanco es considerado la suma de todos los colores, por lo que simboliza la perfección, la pureza y la luz.

Encender una vela de este tono se asocia con la limpieza de energías negativas, la renovación del ambiente y la búsqueda de paz interior, convirtiéndose en una opción para quienes desean iniciar una nueva etapa con armonía.

También se cree que las velas blancas ayudan a relajar la mente después de momentos de tensión, favorecen la calma y permiten crear un espacio de serenidad. En el contexto de la recta final del Mundial 2026, algunos aficionados las utilizan como un elemento simbólico para enfocarse en pensamientos positivos y disfrutar los partidos con optimismo.

El color dorado y su significado espiritual

El color dorado suele relacionarse con la abundancia, el éxito, la prosperidad y el triunfo. En diversas corrientes espirituales representa la luz, la confianza y el cumplimiento de objetivos, por lo que muchas personas lo incorporan a rituales dedicados a manifestar metas importantes.

Simboliza e l éxito y la victoria .

Se asocia con la prosperidad y la abundancia.

Representa la confianza y el poder personal.

Favorece una actitud positiva y optimista.

Es utilizado para reforzar la energía de los nuevos comienzos y los grandes desafíos.

Velas doradas. Fuente: Freepik.

Quienes realizan este tipo de rituales suelen colocar una vela dorada junto a la blanca como una forma simbólica de combinar la limpieza energética con la intención de atraer buenos resultados.

Se trata de una práctica basada en creencias personales que busca transmitir tranquilidad y confianza durante eventos importantes como las semifinales y la final del Mundial.

Agrega una vela con el color de tu selección

Para personalizar el ritual, algunas personas también colocan una vela del color que más representa a la selección que apoyan. En el caso del azul, este tono simboliza la mente, el conocimiento, la calma y la inspiración.

También se asocia con la claridad para tomar decisiones, el equilibrio emocional y la serenidad frente al estrés. Por ello, quienes respaldan a una selección identificada con este color suelen utilizar una vela azul como un símbolo de tranquilidad, esperanza y confianza para disfrutar los partidos con una actitud positiva.