Desde hace generaciones, distintos objetos cotidianos fueron utilizados como amuletos de protección dentro del hogar.

Entre ellos, uno de los más llamativos consiste en colgar una tijera abierta sobre la puerta de entrada , una práctica que aún hoy continúa vigente en muchas culturas.

¿Para qué sirve colgar una tijera abierta arriba de la puerta?

Dentro de diversas tradiciones populares, la tijera abierta representa una barrera simbólica frente a las energías negativas.

Su forma, similar a una cruz cuando permanece abierta, llevó a que muchas personas la consideren un objeto de protección para impedir el ingreso de malas vibras, envidias o influencias negativas.

Entre los beneficios que tradicionalmente se le atribuyen se encuentran:

Alejar las malas energías del hogar.

Crear una barrera simbólica de protección.

Favorecer un ambiente de tranquilidad.

Atraer buena fortuna y prosperidad , según algunas creencias.

Brindar una sensación de resguardo para quienes viven en la casa.

¿Por qué recomiendan colocarla sobre la puerta de entrada?

La puerta principal simboliza el punto de acceso tanto para las personas como, según distintas creencias populares, para las energías que ingresan al hogar.

Por ese motivo, muchas personas colocan la tijera abierta en la parte superior del marco de la puerta, convencidas de que allí puede cumplir mejor su función protectora.

En algunas tradiciones incluso se recomienda orientarla con las puntas hacia abajo o mantenerla discretamente oculta para preservar su simbolismo.

¿De dónde proviene esta creencia?

El uso de las tijeras como amuleto tiene raíces muy antiguas y aparece en diferentes culturas de Europa y América Latina.

Durante siglos se creyó que el hierro poseía propiedades protectoras frente a fuerzas negativas. Como las tijeras están fabricadas con este material y cuentan con dos hojas que forman una cruz al abrirse, comenzaron a utilizarse como un elemento asociado a la defensa espiritual del hogar.

Con el paso del tiempo, esta costumbre fue transmitiéndose entre generaciones y todavía hoy muchas personas la mantienen como parte de sus rituales domésticos.

¿Qué tener en cuenta antes de hacerlo?

Más allá del significado simbólico, es importante colocar la tijera de manera segura para evitar accidentes.

Si decides seguir esta tradición, procura:

Fijarla correctamente para que no pueda caer.

Mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.

Utilizar una tijera destinada únicamente a este fin.

Evitar colocarla en un sitio donde represente un riesgo para quienes ingresan al hogar.

Para quienes creen en este tipo de prácticas, colgar una tijera abierta sobre la puerta continúa siendo uno de los amuletos más conocidos para proteger la vivienda y transmitir una sensación de seguridad y bienestar.