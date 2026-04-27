La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 27 de abril en Estados Unidos es de 17.37 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.09% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el peso mexicano subió 0.44%, pero en el último año cayó 9.85%, lo que refleja un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales La volatilidad económica del peso mexicano en la última semana fue del 4.05%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que indica que su comportamiento en este período es mucho más estable en comparación con el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este aumento, registrado durante dos días consecutivos, refleja una mejora en la confianza económica y una posible estabilización del mercado. A pesar de esta alza, es importante monitorizar las condiciones económicas externas que podrían influir en la cotización del Peso en el futuro. La tendencia actual sugiere una recuperación, pero la volatilidad siempre está presente en el contexto internacional. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El lado oscuro de los pagos instantáneos: Fraudes ya cuestan 4,400 mdd y obligan a bancos a cambiar sus reglas