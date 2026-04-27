En la sesión de apertura de este lunes, 27 de abril de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.98 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.44% en relación con el día anterior. La cotización del peso dominicano muestra un descenso, con una variación semanal de -0.79% y una caída anual de -1.54%. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 4.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.33%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en el contexto económico podrían influir en su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que están impulsando esta apreciación del Peso dominicano. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El lado oscuro de los pagos instantáneos: Fraudes ya cuestan 4,400 mdd y obligan a bancos a cambiar sus reglas