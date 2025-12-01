Cambian los cajeros automáticos en todo el país: ya no funcionarán con las tarjetas de siempre y habrá una nueva opción. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa.

Uno de los bancos más importantes del país aunció un cambio fundamentalen el funcionamiento de sus cajeros automáticos (ATM): desde ahora, no será necesario utilizar tarjetas físicas para realizar operaciones como el retiro de dinero efectivo.

Según informó Chase Bank, esta decisión responde a la creciente demanda por tecnologías sin contacto (contactless) que proporcionen mayor seguridad y velocidad.

Cómo funcionarán los cajeros automáticos a partir de ahora

Los nuevos cajeros automáticos cuentan con una tecnología que permite a los usuarios acceder a sus cuentas usando Apple Pay o Google Pay. Para utilizar esta función, basta con acercar el dispositivo móvil al lector NFC del cajero de Chase y validar la transacción con el código PIN.

Esta opción permite un acceso más rápido y seguro, eliminando la necesidad de portar la tarjeta física.

Cambian los cajeros automáticos desde ahora: ya no se necesitarán las tarjetas. Fuente: Archivo.

Además de permitir el retiro sin tarjeta, los cajeros automáticos renovados de Chase ofrecen nuevas funciones que mejoran la experiencia del usuario:

Elección de denominaciones de billetes al momento de retirar dinero.

al momento de retirar dinero. Depósito de cheques y efectivo de forma directa y sin asistencia.

y efectivo de forma directa y sin asistencia. Consulta del estado de las operaciones en tiempo real.

Opciones de recibos digitales o físicos, según la preferencia del cliente.

Pago de servicios y transferencias entre cuentas, convirtiendo al cajero en un verdadero centro de autoservicio.

Estas funcionalidades buscan reducir la necesidad de visitar una sucursal física, algo especialmente valioso para quienes tienen agendas apretadas o viven lejos de centros urbanos.

Todas las novedades de los cajeros ATM

Chase Bank no se detiene en estas mejoras. Ya se encuentran en fase de prueba nuevos desarrollos como:

El fin de los cajeros automáticos como los conocemos: desde ahora no funcionarán más con tarjetas. Imagen: archivo.

Reconocimiento biométrico, con escaneo de huellas dactilares o la palma de la mano para validar transacciones.

Sincronización con apps móviles, que permitiría iniciar una operación desde el celular y completarla en el cajero.

Asistentes virtuales en los ATM, para guiar a los clientes paso a paso durante cualquier trámite.

Los primeros usuarios de estos cajeros han reportado una experiencia mucho más ágil, segura y personalizada. La posibilidad de gestionar sus finanzas sin contacto físico y con mayor autonomía ha sido muy bien recibida por clientes de todas las edades.