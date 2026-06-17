Los aeropuertos de todo el país ajustaron sus políticas en relación a los documentos requeridos para aquellos que deseen abordar vuelos nacionales, con el propósito de cumplir con la ley federal Real ID.

En este sentido, en febrero de este año, Estados Unidos comenzó a exigir el pago de una tarifa adicional por llevar a cabo un control alternativo de identidad a quienes no puedan proporcionar una identificación aceptable.

En caso de no poder validar este dato mediante documentación o a través del nuevo TSA ConfirmID, se prohibirá abordar la aeronave.

Estados Unidos modificó las normativas en sus aeropuertos: quiénes tendrán acceso a embarcar en el avión.

“El TSA ConfirmID es un proceso modernizado destinado a los viajeros que no pueden presentar la documentación adecuada necesaria para que su identidad sea validada en el control de la TSA”, señala la agencia gubernamental.

Los individuos que opten por esta alternativa para ajustarse a los lineamientos de la ley federal Real ID, deberán abonar 45 dólares -preferentemente antes de llegar al control de seguridad- y luego proporcionar al oficial:

Nombre legal

Dirección

Fecha de nacimiento

Generalmente, este proceso tendrá una duración de entre 10 y 15 minutos y se tornará obligatorio en ausencia de los documentos correspondientes.

“El TSA ConfirmID es un proceso modernizado destinado a los viajeros que no pueden presentar la documentación adecuada necesaria para que su identidad sea validada en el control de la TSA”

Cómo realizar el pago correspondiente por este control

Dirigirse al sitio de Pay.gov .

Introducir el nombre legal del viajero .

Indicar la fecha de inicio del viaje (si bien el pago solo resulta válido transcurridos diez días desde la fecha seleccionada).

Poseer una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal.

Qué ocurre si esta tarifa no es abonada en Estados Unidos y se incumple la legislación Real ID

Quienes no utilicen TSA ConfirmID ni exhiban un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos estipulados por la ley.

“El fraude o cualquier actividad delictiva asociada con este proceso será susceptible de ser procesada bajo sanciones federales”, se advierte.

Documentación requerida para adherirse a la nueva normativa en todos los aeropuertos de Estados Unidos

De acuerdo con la lista publicada por TSA, sujeta a modificaciones, se aceptan con hasta dos años de vencimiento cualquiera de estas identificaciones: