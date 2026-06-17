En esta noticia
- Estados Unidos modificó las normativas en sus aeropuertos: quiénes tendrán acceso a embarcar en el avión.
- Cómo realizar el pago correspondiente por este control
- Qué ocurre si esta tarifa no es abonada en Estados Unidos y se incumple la legislación Real ID
- Documentación requerida para adherirse a la nueva normativa en todos los aeropuertos de Estados Unidos
Los aeropuertos de todo el país ajustaron sus políticas en relación a los documentos requeridos para aquellos que deseen abordar vuelos nacionales, con el propósito de cumplir con la ley federal Real ID.
En este sentido, en febrero de este año, Estados Unidos comenzó a exigir el pago de una tarifa adicional por llevar a cabo un control alternativo de identidad a quienes no puedan proporcionar una identificación aceptable.
En caso de no poder validar este dato mediante documentación o a través del nuevo TSA ConfirmID, se prohibirá abordar la aeronave.
Estados Unidos modificó las normativas en sus aeropuertos: quiénes tendrán acceso a embarcar en el avión.
“El TSA ConfirmID es un proceso modernizado destinado a los viajeros que no pueden presentar la documentación adecuada necesaria para que su identidad sea validada en el control de la TSA”, señala la agencia gubernamental.
Los individuos que opten por esta alternativa para ajustarse a los lineamientos de la ley federal Real ID, deberán abonar 45 dólares -preferentemente antes de llegar al control de seguridad- y luego proporcionar al oficial:
- Nombre legal
- Dirección
- Fecha de nacimiento
Generalmente, este proceso tendrá una duración de entre 10 y 15 minutos y se tornará obligatorio en ausencia de los documentos correspondientes.
Cómo realizar el pago correspondiente por este control
- Dirigirse al sitio de Pay.gov.
- Introducir el nombre legal del viajero.
- Indicar la fecha de inicio del viaje (si bien el pago solo resulta válido transcurridos diez días desde la fecha seleccionada).
- Poseer una cuenta bancaria válida, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o Paypal.
Qué ocurre si esta tarifa no es abonada en Estados Unidos y se incumple la legislación Real ID
Quienes no utilicen TSA ConfirmID ni exhiban un documento aceptable pueden perder su vuelo por no cumplir con los requisitos estipulados por la ley.
“El fraude o cualquier actividad delictiva asociada con este proceso será susceptible de ser procesada bajo sanciones federales”, se advierte.
Documentación requerida para adherirse a la nueva normativa en todos los aeropuertos de Estados Unidos
De acuerdo con la lista publicada por TSA, sujeta a modificaciones, se aceptan con hasta dos años de vencimiento cualquiera de estas identificaciones:
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
- También pueden presentarse identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.