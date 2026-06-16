La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementa de manera generalizada hace más de un año la ley Real ID en todas las terminales aéreas, que exige -entre otros puntos- la presentación de una licencia de conducir válida o cualquier otra identificación que cumpla con los estándares de seguridad establecidos.

En ese sentido, dentro de la lista oficial publicada por las autoridades, el pasaporte extranjero se encuentra como una de las credenciales válidas para viajar dentro del país, por lo que puede ser utilizada por visitantes que deseen conocer destinos dentro de Estados Unidos.

Estados Unidos permitirá subir al avión presentando pasaporte extranjero a todas estas personas

TSA detalla en su sitio web oficial que la Ley Real ID se aplica con el fin de que se comparta un criterio común a todos los estados para la emisión y aceptación de documentos al momento de, por ejemplo, volar dentro del país.

El pasaporte extranjero es parte de los documentos aceptados por las autoridades para este propósito, por lo que los visitantes no deben gestionar ningún adicional para que pueda llevarse a cabo el traslado.

TSA indicó que los pasaportes extranjeros cumplen los criterios Real ID. Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial

Todas las identificaciones válidas para viajar de esta manera

El organismo federal detalla que, además del pasaporte extranjero, todas las credenciales enlistadas a continuación son válidas para viajar dentro del país

Licencia de Conducir Real ID.

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)