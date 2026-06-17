Se recuerda que todos los ingresos imponibles deben informarse y declararse según corresponda.

Empezó la temporada de verano y muchos trabajadores eventuales ya comenzaron a buscar empleos temporales para aprovechar este periodo. Ante esto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que deben llevar un registro de las ganancias que obtengan durante el año.

El IRS advierte que esto es importante porque aunque el ingreso sea ocasional puede generar consecuencias tributarias, y no registrarlo puede derivar en multas y sanciones.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que los trabajadores también deben llevar un registro de las ganancias que obtengan durante el año. El Cronista | Shutterstock y EFE

El Gobierno lanzó una advertencia para todos los que trabajen este verano: la recomendación del IRS

El organismo aconseja guardar los comprobantes de:

Ingresos

Gastos

Pagos recibidos

Esto ayuda a mantener registros exactos para no cometer errores al presentar la declaración de impuestos. Se recuerda que todos los ingresos imponibles deben informarse y declararse según corresponda, aunque se trate de un trabajo temporal.

¿Cómo declarar los ingresos obtenidos durante el verano?

Los trabajadores eventuales deben guardar los documentos previamente mencionados y además también cualquier formulario que les haya dado el empleador correspondiente como:

Formulario W-2

Formulario 1099

Esto es necesario porque en el caso de que el trabajador haya tenido retenciones de impuestos durante el verano podría tener derecho a recibir un reembolso tras presentar la declaración de impuestos.

¿Qué tipo de trabajos clasifican para esto?

La recomendación del IRS alcanza tanto a empleados tradicionales como a trabajadores independientes:

Empleos temporales en comercios, restaurantes y hoteles

Trabajos estacionales vinculados al turismo .

Cuidado de niños (babysitting)

Paseo y cuidado de mascotas

Jardinería y mantenimiento de espacios verdes

Clases particulares o tutorías

Trabajos freelance y servicios profesionales

Actividades realizadas a través plataformas digitales

En el caso de quienes trabajan por cuenta propia, los ingresos podrían estar sujetos al impuesto sobre la renta y también a otros vinculados a la Seguridad Social y Medicare.



