Migración Colombia recomienda completar el registro para agilizar los controles migratorios y reducir los tiempos de espera.

Quienes planeen viajar hacia o desde Colombia pueden encontrarse con un trámite que aún genera dudas entre muchos pasajeros: el formulario Check-MIG. Se trata de una herramienta digital de prerregistro creada por Migración Colombia para recopilar información del viaje y facilitar los controles migratorios en los aeropuertos y demás puntos de entrada y salida del país.

El Check-MIG fue implementado en 2020 y continúa vigente como un sistema que permite precargar los datos del viajero para hacer más ágil la entrevista con las autoridades migratorias. Aunque la entidad aclara que no constituye un requisito obligatorio para ingresar o salir del país, sí recomienda diligenciarlo antes del viaje para evitar contratiempos y reducir los tiempos de espera.

¿Qué es el Check-MIG y cuándo debe diligenciarse?

El Check-MIG es un formulario electrónico dirigido tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros que ingresan o salen del país.

Migración Colombia indica que puede completarse desde 72 horas antes y hasta una hora antes del vuelo o del viaje. Durante el registro, el viajero debe suministrar información personal, datos del documento de identidad o pasaporte, detalles del vuelo, motivo del desplazamiento, lugar de hospedaje y otros datos relacionados con el viaje.

El Check-MIG permite realizar un prerregistro antes de ingresar o salir de Colombia. Shutterstock

Una vez enviado el formulario, el sistema remite una confirmación al correo electrónico registrado por el usuario, documento que puede conservarse en formato digital o impreso.

¿Cómo se llena el formulario Check-MIG?

El trámite debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial de Migración Colombia.

Para diligenciarlo es necesario:

Ingresar al sitio oficial de Check-MIG de Migración Colombia.

Seleccionar si el registro corresponde a ingreso o salida del país.

Elegir el idioma y el puesto de control migratorio.

Completar los datos personales y del documento de viaje.

Registrar la información del vuelo, la aerolínea y el destino u origen.

Incluir los datos de contacto y demás información solicitada por el sistema.

Enviar el formulario y conservar el comprobante recibido por correo electrónico.

Migración Colombia también señala que, si el comprobante no llega al correo, puede descargarse nuevamente desde la plataforma. Además, quienes viajan con frecuencia tienen la posibilidad de crear un usuario para agilizar futuros registros.

¿Es obligatorio presentar el Check-MIG?

Según la autoridad migratoria, el formulario no es obligatorio para ingresar o salir de Colombia por vía aérea.

Sin embargo, la entidad recomienda diligenciarlo, especialmente durante temporadas de alta demanda, ya que permite que los oficiales cuenten previamente con parte de la información del pasajero y agilicen el proceso de control migratorio.

Entre las ventajas también se encuentra la posibilidad de detectar con anticipación errores en la información registrada y disponer de un respaldo digital del movimiento migratorio.

¿Qué ocurre si hace escala en Colombia?

La necesidad de completar el Check-MIG dependerá del tipo de conexión que realice el pasajero.

Si permanece en tránsito internacional y no debe pasar por el control migratorio colombiano, normalmente no será necesario diligenciar el formulario. En cambio, si la escala implica ingresar formalmente al país, retirar equipaje, cambiar de aeropuerto o realizar un nuevo proceso de registro, sí se recomienda completar el prerregistro antes del viaje.

En cualquier caso, es aconsejable verificar las condiciones del itinerario con la aerolínea para confirmar si será necesario realizar el trámite.