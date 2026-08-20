El pasaporte es un documento de validez y reconocimiento internacional, esto lo convierte en uno de los más importantes para quienes suelen viajar al exterior con frecuencia y mantenerlo vigente y en buenas condiciones es un requisito para no tener demoras e inconvenientes.

No obstante, a menudo puede no bastar con que aún no haya vencido. Algunos países, como Honduras, Venezuela y Nicaragua exigen que el pasaporte cumpla con una vigencia mínima para poder permitir el ingreso.

¿Por qué Honduras, Venezuela y Nicaragua prohíben el ingreso si no se cumplen estos requisitos?

Para ingresar a Honduras, Venezuela y Nicaragua, los extranjeros deben presentar un pasaporte con al menos seis meses de vigencia. Además, cada país tiene sus respectivos requisitos de ingreso.

Honduras

Visa, según nacionalidad, para permanencias de hasta 90 días.

Los ciudadanos de países participantes del CA-4 pueden ingresar con solo el Documento de Identidad.

Boleto de regreso u continuación de viaje.

Pre-chequeo migratorio.

Venezuela

Visa de turista, si la nacionalidad lo requiere.

Boleto de ida y vuelta o itinerario que demuestre la salida del país.

Comprobantes de alojamiento.

Acreditación de solvencia económica.

Nicaragua

Visa, si corresponde según nacionalidad.

Ingreso por puesto fronterizo habilitado.

Completar el formulario de inmigración en línea al menos 7 días antes del viaje.

Pagar 10 dólares por la tarjeta turística.

Presentar certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, si se proviene de algún país que se considera de riesgo.

Para ingresar a Honduras, Venezuela y Nicaragua, los extranjeros deben presentar un pasaporte con al menos seis meses de vigencia Unsplash.

Pasaporte válido: ¿Cómo es y cuáles no se pueden aceptar?

Un pasaporte válido debe encontrarse en buenas condiciones físicas, dentro de su periodo de vigencia y con las páginas en blanco suficientes para los sellos migratorios. Además, en estos tres destinos se exige un mínimo de seis meses de vigencia.

No se consideran válidos para estos viajes:

Pasaporte vencido.

Pasaporte con menos de seis meses restantes.

Pasaporte que no corresponda al viajero o no permita acreditar correctamente su identidad.

Pasaporte sin la visa necesaria.

Información importante para viajes internacionales: lo que debes saber antes de viajar a estos países

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a estas tres naciones en un nivel 3 de riesgo: “Reconsiderar el viaje”.

En Honduras, esto se debe principalmente a la delincuencia. El Departamento de Estado señala que continúan registrándose delitos violentos como homicidios, robos armados y secuestros, además de actividad de pandillas, extorsiones y narcotráfico.

En Venezuela, el Departamento de Estado señala que continúan registrándose delitos violentos como homicidios, robos armados y secuestros, además de actividad de pandillas, extorsiones y narcotráfico.