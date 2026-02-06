El domingo 8 de marzo de 2026 comienza el horario de verano en Estados Unidos y los relojes deberán adelantarse una hora. Verificar dispositivos y ajustar rutinas con anticipación ayudará a evitar confusiones y a adaptarse más rápido al nuevo horario. El cambio al horario de verano en Estados Unidos ya tiene fecha confirmada: será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando millones de personas deberán adelantar sus relojes una hora. El ajuste forma parte del sistema conocido como Daylight Saving Time (DST), utilizado en gran parte del país para aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos. Ese día, a las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán adelantarse a las 3:00, lo que implica perder una hora de sueño pero ganar más luz por la tarde. La mayoría de los dispositivos modernos se actualizan automáticamente, pero se recomienda: No todo el país ajusta sus relojes. Estos territorios mantienen el mismo horario durante todo el año: