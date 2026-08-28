El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que un contribuyente puede recibir un reembolso menor al que esperaba inicialmente.

Las reducciones pueden realizarse por diferentes situaciones, que dependen de cada caso particular, ya sea por ajustes que se hayan realizado sobre la declaración o por determinadas deudas pendientes.

Motivos por los que IRS puede recortar un reembolso: la lista completa

La reducción puede producirse por diferentes circunstancias como

Errores matemáticos : que haya problemas con la suma, resta o en los datos colocados en la declaración

Créditos fiscales para los que no se es elegible : por ejemplo, solicitar el Child Tax Credit sin cumplir con los requisitos correspondientes

Impuestos federales pendientes : que existan impuestos adeudados de años anteriores, pues el reembolso puede usarse para cumplir esta obligación

Calcular mal los impuestos estimados : el reembolso puede verse afectado cuando durante un año se pagó menos de lo que correspondía

Manutención atrasada : determinadas deudas pendientes de child support pueden descontarse del dinero de los reembolsos

Deudas no tributarias con agencias federales: el descuento puede ser por organismos pendientes del Gobierno federal.

Impuestos estatales sobre los ingresos: una deuda tributaria con un estado puede causar descuento

Determinadas deudas estatales por compensación de desempleo : algunas obligaciones relacionadas con este tipo de beneficios también pueden ser descontadas

IRS puede recortar el reembolso de un contribuyente en cualquiera de las situaciones anteriores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información importante sobre la reducción de los reembolsos

No todos los descuentos son realizados de forma directa por el IRS. Cuando existe una deuda pendiente, el Bureau of the Fiscal Service del Departamento del Tesoro interviene.

El BFS emite los reembolsos del IRS y está autorizado por el congreso para administrar el Treasury Offset Program (TOP) mediante el cual los reembolsos pueden utilizarse para saldar deudas.

En caso de que se realice un descuento sobre estos pagos, IRS lo hará saber. “Te enviaremos un aviso con los detalles de cómo se aplicó tu reembolso”, se indica.