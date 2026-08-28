Paula y Kevin Kinzer construyeron en 1996 una casa de 2.350 pies cuadrados cerca de Bend, Oregon, utilizando 8.000 latas de aluminio y 1.300 neumáticos reciclados. La vivienda, conocida como Earth Ship, se convirtió en un ejemplo de reutilización de materiales de descarte.

La pareja se capacitó en Taos, Nuevo México, para aprender la técnica de construcción Earth Ship, ideada en 1975 por su creador original. Luego tramitaron un préstamo y los permisos necesarios para edificar en un terreno ubicado en las afueras de Bend.

¿Qué materiales usaron para construir la casa?

Además de las 8.000 latas y los 1.300 neumáticos, la construcción incorporó botellas de vidrio y grandes cantidades de madera de descarte. Estos elementos funcionaron como estructura, relleno y aislante térmico de la vivienda.

Los materiales reciclados que integraron la obra fueron:

8.000 latas de aluminio

1.300 neumáticos

Botellas de vidrio

Madera de descarte

Cada material cumplió una función específica: los neumáticos rellenos de tierra formaron los muros exteriores, mientras que las latas y botellas se usaron en tabiques interiores y detalles decorativos.

Paula y Kevin Kinzer construyeron en 1996 una casa de 2.350 pies cuadrados cerca de Bend, Oregon, utilizando 8.000 latas de aluminio y 1.300 neumáticos reciclados. ChatGPT

¿Cómo logra la vivienda ser sustentable?

La casa obtiene agua de un sistema de recolección de lluvia y una cisterna propia. La electricidad para luces y electrodomésticos proviene de un banco de paneles solares instalado en el techo.

Un solo tanque de propano alcanza para alimentar la cocina a gas durante todo un año. Por este diseño de bajo impacto, la Association of Oregon Recyclers le otorgó a los Kinzer el premio Alice Soderwall Reuse and Waste Prevention.